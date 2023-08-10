10 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Шестой новый ФАП в этом году открыли в посёлке Дружба Камешковского района (Владимирская область)

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Дружба возвели благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Ранее ФАП размещался в ветхом деревянном здании, построенном ещё в прошлом столетии. Возведение нового началось весной этого года. Сумма контракта превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

фап, медицина(2023)|Фото: avo.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт площадью 74 кв. м оснащён всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи, с 15 августа здесь можно будет приобрести лекарственные препараты. Открытия ФАПа ждали около 1200 жителей посёлков Дружба и Придорожного, села Эдемского, деревень Верещагино и Новки, в том числе более 160 детей. 

С долгожданным событием селян поздравили заместитель регионального министра здравоохранения Алексей Богатырев, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский и главный врач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин.

делегация(2023)|Фото: avo.ru

«Губернатор Александр Авдеев и его команда при поддержке депутатов Законодательного Собрание продолжают уделять большое внимание сфере здравоохранения. Для меня же это выполнение очередного наказа избирателей», – отметил Вячеслав Картухин.

«Федеральные и региональные программы, которые мы сейчас реализуем во Владимирской области, направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи. Поздравляю всех вас с открытием этого фельдшерско-акушерского пункта», – сказал Алексей Богатырев.

фап, медицина, врачебный кабинет(2023)|Фото: avo.ru

Приём пациентов в новом ФАПе посёлка Дружба ведёт фельдшер Ирина Черашева. Она работает здесь с 1996 года и очень рада переезду в новое здание.

медицина, фап(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Теги: фап, модульный фельдшерско-акушерский пункт, модернизация первичного звена здравоохранения


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