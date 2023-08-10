В Саратове женщина умерла, проглотив осу

В Саратове женщина умерла, случайно проглотив осу. Трагедия произошла 6 августа в СНТ "Энергия" в Гагаринском районе города.

Сообщается, что погибшей было всего 40 лет. "Женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", - передает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи.

В июне этого года рой домашних пчел атаковал двух детей, которые гуляли в лесу близ села Ахмерово в Ишимбайском районе Башкирии. "Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка", - сообщили в детской городской больнице Стерлитамака, куда детей привезли в отделение реанимации.

"В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы. Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", - добавили в больнице.