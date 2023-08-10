На Урале жители поселка хотели сами починить размытую дорогу, но теперь им грозит штраф

Жители уральского поселка хотели сами починить примыкающую к трассе дорогу, которую размыло дождем. Однако теперь из-за этого им могут назначить штраф.

Напомним, жители коттеджного поселка "Черника-парк" с 2017 года добиваются строительства транспортной инфраструктуры вблизи домов для своих детей и родителей. До ближайшего остановочного пункта – 3 километра по неосвещенной трассе. По-другому до школы, больницы или обычного магазина можно добраться только на личном транспорте. Однако местные чиновники лишь разводят руками, поскольку бывшие владельцы земли продали ее третьему лицу – некой жительнице Челябинска. Из-за этого ни администрация Березовского, ни "Управление автодорог" не могут проводить на ней какие-либо работы. Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой ситуации.

На днях история получила неожиданное продолжение. Из-за прошедших в Свердловской области сильных дождей выезд из поселка размыло, после чего жители решили сами засыпать ямы. Однако как только работы начались, приехали сотрудники ГИБДД и выписали штраф инициативному жителю, который занялся ремонтом.

Как рассказал Накануне.RU житель поселка Андрей, разрешения от комитета благоустройства администрации Березовского на проведение работ не было. Из-за этого на мужчину составили административный протокол по статье 11.21 КоАП РФ "Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги". Теперь по закону уральцу грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Сегодня его вызывали на комиссию в ГИБДД, где вручили повестку в суд. Заседание состоится 17 августа.