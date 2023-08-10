Жителю Самарской области вменили госизмену - фотографировал военные эшелоны

ФСБ заподозрила жителя Самарской области в госизмене: по версии спецслужбы, злоумышленник по заданию спецслужб Украины фотографировал в своем регионе воинские эшелоны.

Предполагаемый виновник инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, "по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".