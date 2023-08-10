ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке, - Baza

ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, попытка атаки произошла сегодня около 5 утра. Силами ПВО атака была предотвращена.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью над территорией Севастополя были пресечены попытки осуществить атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА были поражены средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Они упали в акватории Черного моря.