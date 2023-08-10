Основы российской государственности студентам будут преподавать в игровой форме?

С 1 сентября во всех российских вузах будет читаться курс "Основы российской государственности". В Минобрнауки разработали концепцию нового учебного модуля.

Он рассчитан на 72 часа, включая 54 часа аудиторных, то есть на 1,5 пары в неделю, и заканчивается зачетом. Основной целью курса является формирование у обучающихся знаний и ценностей, связанных с осознанием исторического пути Российского государства и принадлежности к нему.

Курс будет состоять из пяти разделов:

• что такое Россия ;

• Российское государство-цивилизация;

• российское мировоззрение и ценности российской цивилизации;

• политическое устройство;

• вызовы будущего и развитие страны.

По каждому разделу подробно, на нескольких страницах, расписано примерное содержание. При этом документ изобилует неоправданно большим количеством иностранных слов ("кейсы", "воркшопы", "релевантность", "лонгитюды" и др.). Также удивляет перечень литературы, где нет практически ни одного классика, так как все издания - последних лет. Ведомство исполняет свои же требования о том, чтобы литература была не старше 10 лет, в результате чего от студентов "прячут" работы классиков.

Обращает на себя внимание многократная рекомендация проводить занятия в игровой форме, что вызывает недоумение при рассмотрении столь важных тем.

Также определен список опорных вузов по проведению обучения профессорско-преподавательского состава. Их 25. Подготовку к введению курса начали еще в апреле. К разработке курса привлекли более двух тысяч преподавателей, сказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. Ранее ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов сообщал, что в мае-июне только на базе его вуза повышение квалификации прошли преподаватели десятков вузов.

При этом учебников по новому курсу пока нет. Это как отрывает возможности для свободного и плодотворного преподавания и обучения, так и закладывает потенциальную неразбериху с безответственностью.