"Атомстройкомплекс" приступил к благоустройству улицы Красноармейской в Екатеринбурге

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" начал первый этап работ по благоустройству улицы Красноармейской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, сейчас строители выполняют частичную замену покрытия на улице – обновляют тротуарную плитку, а на участке рядом с усадьбой Шумкова вместо бехатона уложат гранит. У расположенных на улице клумб обновляют ступени, а также полностью меняют концепцию озеленения – этим летом на месте газонов здесь высадят большое количество новых растений. Улица фактически превратится в уютный зеленый сад.

"Проектом предусмотрены зоны с разными видами растений, это обеспечит с одной стороны биоразнообразие, а с другой – позволит создать приятные, тихие уголки в центре города. Здесь появится зона парковых роз, которые будут зацветать в начале лета, зона гортензий, цветущих следом; а также порядка двух тысяч многолетних растений и декоративных злаков, около пяти тысяч разнообразных кустарников. Пышными цветами горожан будет радовать вишневая и бело-розовая сортовая сирень. Цветение растений будет длиться на Красноармейской с ранней весны и до поздней осени", - рассказала ландшафтный дизайнер компании "Атомстройкомплекс" Оксана Шакирова.

Работы по озеленению идут параллельно с укладкой тротуарного покрытия и будут завершены до конца сентября. Жители Екатеринбурга уже в этом году смогут оценить новый облик улицы. А за зимний период "Атомстройкомплекс" планирует подготовить проект второй очереди благоустройства, который предусматривает замену малых архитектурных форм. Он будет реализован на Красноармейской в следующем году.