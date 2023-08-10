10 Августа 2023
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Фото: admsurgut.ru

Глава Сургута держит на личном контроле ход ремонта и строительства дорог

Андрей Филатов провел заседание штаба по городскому хозяйству, на котором одним из ключевых вопросов стало рассмотрение хода работ по ремонту и строительству дорог и тротуаров в Сургуте.

Напомним, в этом году исполнят обязательства в частности по обустройству тротуара возле Центра охраны материнства и детства, устранят колейность, и отремонтируют несколько проблемных проездов.

Ремонтная дорожная кампания проводится по нескольким направлениям. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выполняется ремонт автомобильных дорог по трем объектам: улица Бажова, проспект Комсомольский и улица Привокзальная. Первые два почти готовы, и более чем наполовину выполнены работы на участке дороги в районе железнодорожного вокзала.

Ремонт улицы Бажова по национальному проекту "БКД" в Сургуте завершат уже в августе(2023)|Фото: admsurgut.ru

Еще одно направление дорожных модернизаций в Сургуте - это приведение в порядок внутриквартальных поъездных дорог.

В 2021 году в городе было проведено обследование всех внутриквартальных проездов, составлен план ремонтов. В результате обследования выявлена потребность в ремонте по 71 проезду.

Как сообщили Накануне.RU в Администрации города, в 2021 году отремонтированы 6 проездов, в 2022 году 10 проездов, а в 2023 году запланировано благоустройство 14 внутриквартальных проездов. По четырем проездам – по улице Дружбы, Республики, Грибоедова и Пролетарскому проспекту подрядная организация приостановила проведение работ. И в ближайшее время будут приняты меры по замене подрядчика, чтобы сроки сдачи объектов не оказались под угрозой срыва.

Глава Сургута в ходе заседания штаба подчеркнул, что принимать объект с ненадлежащим качеством недопустимо. «Я сам контролирую этот процесс. Нельзя перегибать, но нельзя и дарить Сургуту объекты, которые нужно будет капитально ремонтировать через год», – сказал Андрей Филатов.

филатов андрей сергеевич заместитель губернатора ханты-мансийского автономного округа – югры(2017)|Фото: Накануне.ru

В целом работы по строительству дорог и проездов идут активно. В работе у МКУ «Управление капитального строительства» находятся 4 объекта, в том числе дорога по улице Усольцева, которую сдадут в следующем году, а также возведение дороги, которая будет связывать объект с транспортной инфраструктурой города, в строящемся научно-технологическом центре. Согласно графику проходят работы по строительству проездов: от улицы Островского к поликлинике – его завершат в сентябре, на проезде к ЖК «Марьина гора» работы завершены. По словам директора «Управления капитального строительства» Александра Гребешка, в этом году планируется определить подрядчика для ремонта проезда по улице Мунарева: этот участок является одним из наиболее проблемных в Сургуте. Еще один участок, на который часто жалуются автолюбители, находится по улице Киртбая. Проект проходит государственную экспертизу, после чего, уточнил Глава Сургута, будет сформирован поэтапный план реконструкции.

Как отметили представители общественности, в числе ремонтируемых и планируемых к ремонту объектов стали появляться наиболее проблемные.

ремонт дорог(2023)|Фото: admsurgut.ru

«Надеюсь, положительно решится вопрос с улицей Киртбая – процесс там долгий, и связан он с документацией. Это важная артерия, там едут на вахту нефтяники, там выезд из города, дорога достаточно активная. Мы, общественники, обращали внимание на нормативы, и с межквартальными проездами, и с дорогами, которые не попадали под категорию дорог городских», – прокомментировал представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта Рустем Юсупов.

Еще одна городская проблема, за которую взялись в 2022 году и продолжили в этом – колейность. В 2023 устранили 100% колейности, выявленной в 2022 году, и темпы сбавлять не планируется.

В Сургуте в этом году заменят бортовые камни на нескольких участках, в том числе по проспекту Мира, где давно назрела в этом необходимость.

Первые итоги кампании по ремонту улично-дорожной сети будут подведены к 1 сентября, работы продолжатся, как и определено графиками, до конца октября.

Теги: андрей филатов, строительство дорог,


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