Генпрокуратура России признала нежелательной организацией журналистов из Conflict Intelligence Team

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team – объединение независимых журналистов-расследователей со специализацией на OSINT-расследованиях событий в зонах военных конфликтов.

OSINT (Open source intelligence) - расследование по открытым источникам – это совокупность методик и техник, позволяющая выявлять систематизировать и анализировать информацию из открытых источников.

Организация была создана в 2014 году Русланом Левиевым* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

Генпрокуратура называет членов организации "псевдожурналистами" и "так называемыми интернет-расследователями". По мнению ведомства, группа занималась "сбором и опубликованием информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации". Конкретных фактов не приводится. Об уголовных или административных делах не сообщается.