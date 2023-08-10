Кредиторы требуют почти 75 млн рублей с обанкроченного комбикормового завода "Здоровая ферма"

В Челябинской области с обанкроченного комбикормового завода "Здоровая ферма" кредиторы требуют 74,7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, сумма требований УФНС России по Челябинской области составляет 72 млн рублей. 156,4 тыс. рублей требований заявил торговый дом "Здоровая ферма", 2,6 млн рублей – "Уралбройлер".

"Общая сумма обязательств (основной долг, без пени и штрафов) составляет 74 764 246,27 руб. Таким образом, сумма требований кредиторов, заявивших участие в заочном голосовании, составляет 100 % от общей суммы обязательств", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года комбикормовый завод "Здоровая ферма" был признан банкротом. В отношении должника открыто конкурсное производство.

Напомним, до декабря 2015 года "Здоровая ферма" принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2018 года новым собственником агрохолдинга стал банк непрофильных активов "Траст". В декабре прошлого года победителем аукциона по продаже 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма" стал агропромышленный комплекс "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"). Актив выкуплен за 4,03 млрд рублей.