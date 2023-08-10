В Курской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, боевой БПЛА прилетел в поселок Теткино Глушковского района (2 км от границы), рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Пострадавших и разрушений нет.

В конце июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, поселок Теткино обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания был поврежден один дом.