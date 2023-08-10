Доля микрозаймов с большой просрочкой в России выросла до 46%

В июне этого года доля микрозаймов с просрочкой более трех месяцев выросла до 46,4% от общего количества выданных ссуд, передает РБК со ссылкой на статистику "Скоринг Бюро".

В апреле доля таких займов составляла 39,2%.

Впрочем, сейчас показатели не рекордные – аналогичные цифры были зафиксированы в октябре-ноябре 2022 года. Тогда на поведение заемщиков могла повлиять мобилизация. Сейчас такой фактор отсутствует.

При этом в микрофинансовых организациях (МФО) утверждают, что тренд на увеличение просроченных кредитов для них не актуален, а ситуация вполне стабильна.