Пленный украинский военный рассказал, чего хотят на Украине

На Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

"С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие, толку с этого? Ну, будут убивать до конца", - сказал РИА Новости пленный украинский военный Юрий Романюк.

Многие украинцы не хотят воевать еще и потому, что не испытывают к России никаких враждебных чувств, говорит солдат. Например, сам Романюк много лет проработал сварщиком в Ханты-Мансийском автономного округе.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". До этого оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

"Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то – что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - сказал один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.