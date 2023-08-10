На главной сцене празднования 300-летия Екатеринбурга начались репетиции - выступит больше 5000 артистов

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере начались репетиции. Актеры и танцевальные коллективы вышли на финальный этап подготовки, чтобы всю неделю радовать жителей и гостей города яркими творческими выступлениями и перфомансами.

Уже в эту субботу на сцене выступит Леонид Агутин, а за концертную неделю на ней представят свое творчество более 5000 человек. Это один из самых сложных сценических проектов, организацию которого взяли на себя Администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.

«Весь праздник 300-летия города мы объединили одним общим смыслом: "Екатеринбург. Место действия". В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны», — говорит сорежиссер праздничной программы Александр Кондратенко.

Хедлайнерами финального дня станут Валерия, «Симфоническое кино» и Хор Турецкого, но они будут, скорее, дополнять гранд-спектакль, который готовят сразу четыре режиссера.

«Это будет большая история, через которую раскроется наш город. Она не тяжеловесна, но наполнена глубокими смыслами: в нее надо будет погрузиться. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции: будет над чем задуматься, что осознать, подумать о ценностях», — продолжает Александр.

Интересно, что идея спектакля стала результатом работы большого количества людей разных профессий. К режиссерам подключались историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты.

Впервые в истории города ведущим праздничного концерта будет не человек, а собирательный образ нашего города. Зритель заговорит с Екатеринбургом и услышит, что он захочет ему сказать.