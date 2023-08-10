10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Концерт уральской группы "Сансара" в "Ельцин-центре", возмутивший Мизулину, отменен

Концерт уральской группы "Сансара" в екатеринбургском "Ельцин-центре" не состоится. Об этом сообщил лидер коллектива Александр Гагарин.

Как написал музыкант на своей странице в соцсети, о причинах отмены концерта в Екатеринбурге – впервые за 26 лет – он расскажет подробно, но чуть позже.

"Отмечу только, что официального запрета на проведение события не было", - сообщил Гагарин.

Он добавил, что всем, кто купил билеты на выступление, билетный оператор отправит письмо и расскажет, как оформить возврат средств.

"Мы обязательно встретимся", - пообещал артист.

Ельцин-центр в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее против концерта "Сансары" в "ЕЦ" высказалась глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Как написала она в своем Telegram-канале, музыканты выступали против специальной военной операции.

"Собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в "Ельцин-центре", ну а где еще? Многие возмущенные граждане мне пишут по этому поводу. Разделяю их негодование", - заявила Мизулина.

В самом центре отмену выступления пока не прокомментировали.

Теги: Сансара, группа, концерт, отмена, Ельцин-центр


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