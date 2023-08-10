Глава СКР поручил возбудить дело из-за избиения юного мегионца

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростками другого ребенка в Мегионе, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилась информация о том, что возле дворца искусств "Прометей" толпа подростков избила мальчика. Очевидец события сообщила, что пострадавшего жестко избивали, били кулаками в лицо, прыгали на нем. А смотрящие подзуживали и орали "добей", "убей".

Женщина вступилась за пострадавшего, и толпа несовершеннолетних обматерила ее, отпустив, впрочем, ребенка.

"В СМИ размещена информация о том, что группа неизвестных подростков, находясь в общественном месте, жестоко избила несовершеннолетнего, причинив травму лица. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Отметим, что проверку также проводит прокуратура региона.