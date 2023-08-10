10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Для участников СВО может появится специальный раздел на "Госуслугах"

Все сведения о льготах, положенных для участников СВО, могут собрать в одном разделе на "Госуслугах". Такой депутатский запрос на имя главы Минцифры направила зампредедателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По регионам меры поддержки могут различаться, они также отличаются от федеральных, отметила она.

"Знаю об этой проблеме из первых уст — бойцы сами обращаются с тем, что информация сейчас бывает разрозненной, не всегда понятно, куда и за чем обращаться. Функционал специального раздела в личном кабинете может включать в себя отправку уведомлений о новых мерах поддержки и дополнениях в уже существующие, о порядке получения льгот, необходимых документах, возможность подать заявку в электронном формате, а также консультации с представителями органов власти", - написала депутат в телеграм-канале.

В Минцифры идею пока никак не комментируют, а вот в Госдуме и Совете Федерации поддержали инициативу.

Сейчас все участники СВО получают от 195 тысяч рублей в месяц, а период участия в СВО засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере. Можно оформить кредитные каникулы. Также полагаются бессрочные льготы: обеспечение лекарствами, бесплатный проезд в транспорте, путевки в санаторий, государственное страхование здоровья и жизни. Предусмотрена 50-процентная скидка при оплате ОСАГО. Ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату и платят только половину стоимости коммунальных услуг. Дети участников СВО тоже имеют ряд льгот. Это далеко не полный перечень льгот.

Теги: госуслуги. льготы, СВО


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