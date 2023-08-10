В Забайкалье третьего фигуранта дела об избиении ветерана СВО заочно арестовали

Суд Нерчинско-Заводского района Забайкальского края заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции. Об этом передает РИА Новости.

43-летний Иван Зырянов объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее под стражу отправили двух других фигурантов дела. Они обвиняются дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

По версии следствия, в ночь на 5 августа подозреваемые спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО. Они, высказывая претензии по поводу участия мужчин в спецоперации, избили одного из них, сорвали с него награды и повредили автомобиль. По данным СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.

После инцидента у депутата Госдумы Александра Хинштейна возникла масса вопросов к полиции Забайкалья. По его словам, сотрудники райотдела внутренних дел приезжали в больницу, избитый ветеран им все рассказал, но, несмотря на это, в розыск злоумышленники объявлены не были, и правоохранители стали работать только после широкого общественного резонанса. В связи с этим Хинштейн призвал уволить полицейских территориального отдела внутренних дел.