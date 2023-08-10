Киев пригрозил жителям Купянского района принудительной эвакуацией

Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, может быть проведена принудительная эвакуация гражданского населения. Об этом заявил глава областной военной администрации украинского режима Олег Синегубов.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании в администрации в связи с обострением оперативной обстановки. Эвакуация проходит постоянно на добровольной основе и сейчас, но людей могут вывезти на запад принудительно. Вывозу подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Губернатор обещает людям всю необходимую помощь. Ранее эту "помощь" многие критиковали даже на Украине.

Перед этим глава Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей самим принять решение об эвакуации и выехать в западном направлении.

Российская армия в последние недели улучшила свои позиции на Купянском направлении и освободила несколько поселков.