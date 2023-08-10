На Южном Урале возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Днем 3 августа в поселке Маяк в частном доме на кухне загорелся диван, на котором без присмотра родителей находился 2-летний мальчик. Ребенок получил термические ожоги. Его госпитализировали в больницу, ночью он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).