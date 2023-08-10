Над Калужской областью сбили девятый с начала месяца беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом над регионом беспилотнике.

"Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении главы региона в Telegram.

Это уже девятый беспилотник, сбитый над Калужской областью с начала августа. Попытка атаки была предпринята 7 августа, а до этого – 3 августа, в этот день были сбиты семь беспилотников.

О калужском беспилотнике упомянул сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин: по его словам, сбитый над соседним регионом дрон направлялся в сторону столицы. Был еще один БПЛА – его удалось сбить в районе ЦКАД Москвы.