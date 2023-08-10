10 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

На Урале в лесу нашли тело пропавшей 16-летней девушки

Тело 16-летней девушки обнаружено в лесу в Каменске-Уральском. Свои проверки начали полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, уже проведен осмотр места происшествия. Тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины ее смерти.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о безвестном исчезновении девушки поступил в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города.

Как пишет паблик "Подслушано Каменск-Уральский", девушка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед ичезновением она оставила запись в своем блоге.

"Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома. Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня", - написала девушка.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале женщину убило молнией, когда она пряталась от дождя под деревом в лесу.

Теги: девушка, лес, полиция, СК, Каменск-Уральский


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