В Эквадоре убили кандидата в президенты

В Эквадоре погиб кандидат в президенты этой страны Фернандо Вильявисенсио. После этого начались задержания.

По данным генпрокуратуры страны, задержаны шесть человек, пишет РИА Новости. При этом один из подозреваемых в убийстве Вильявисенсио умер от ранений, полученных при задержании, уточняет ТАСС. Кроме того, как минимум девять человек были ранены в результате нападения на Вильявисенсио.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.