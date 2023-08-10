На Гавайях из-за лесных пожаров полностью сгорел город

На Гавайях из-за лесных пожаров полностью сгорел город Лахайна на втором по размеру и популярности острове архипелага – Мауи.

В результате пожаров погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько числятся без вести пропавшими. Население Лахайны превышало 9 тыс. человек – сейчас их направляют в пункты временного размещения в безопасных районах или на других островах.

Пожары вызвал штормовой ветер, который был принесен ураганом Дора.

Лахайна была одним из самых посещаемых мест на Мауи, на город приходилось около 80% туризма на острове. По данным Департамента бизнеса, экономического развития и туризма штата, в 2022 году около 2,9 млн посетителей Мауи потратили около $5,69 млрд.