Минобороны: Над территорией Севастополя пресечены атаки беспилотников

Сегодня ночью над территорией Севастополя пресечены попытки осуществить атаки беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два БПЛА были поражены средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Они упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что два ударных беспилотных летательных аппарата сбиты на подлете к Москве. Их ликвидировали российские силы противовоздушной обороны около 4 часов утра. Один аппарат сбили в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.