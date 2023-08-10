10 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Две улицы в Екатеринбурге перекроют до середины октября

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на полтора месяца перекроют две улицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по улице Котовского будет закрыто с 29 августа по 15 октября 2023 года. Причина – подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению. Объехать перекрытия можно будет по улице Коперника и переулку Ударников.

Кроме этого, в связи ремонтом магистральных теплосетей закроют движение транспорта от дома №12 по улице Нагорной до улицы Мельникова. Ограничения продлятся с 28 августа по 15 октября 2023 года. Автомобилисты смогут объехать перекрытия по улицам Мельникова и Татищева.

Как уточнили в мэрии, в обоих случаях на маршруты общественного транспорта работы никак не повлияют, схема движения меняться не будет.

Теги: улицы, перекрытия, работы, Екатеринбург


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