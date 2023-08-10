10 Августа 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку

В России может быть введена четырехдневная рабочая неделя.

Ее предложили установить для родителей, которые воспитывают трех и более детей. Соответствующий проект закона подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Его отправят на отзыв в кабмина 10 августа. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс. Как считают авторы инициативы, мера улучшит демографическую ситуацию в России.

При этом представители других фракций опасаются, что введение рабочей четырехдневки приведет к дискриминации — работодатели не будут нанимать членов многодетных семей. Эксперты говорят, что предложение может заработать, если часы, которые не доработают многодетные, будут субсидироваться за счет государства, сообщают "Известия".

Напомним, 81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.

Теги: четырехдневка, семьи, работа


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2023 05:00 Мск Более 80% работодателей поддерживает введение четырехдневки
Ранее 28.05.2021 15:21 Мск В Минтруде не увидели предпосылок для введения четырехдневки

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