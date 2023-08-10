В России для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку

В России может быть введена четырехдневная рабочая неделя.

Ее предложили установить для родителей, которые воспитывают трех и более детей. Соответствующий проект закона подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Его отправят на отзыв в кабмина 10 августа. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс. Как считают авторы инициативы, мера улучшит демографическую ситуацию в России.

При этом представители других фракций опасаются, что введение рабочей четырехдневки приведет к дискриминации — работодатели не будут нанимать членов многодетных семей. Эксперты говорят, что предложение может заработать, если часы, которые не доработают многодетные, будут субсидироваться за счет государства, сообщают "Известия".

Напомним, 81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.