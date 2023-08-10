10 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В России могут ввести страхование капремонта

Жильцам многоквартирных жилых домов компенсируют некачественный капремонт.

Согласно подготовленному к внесению в Госдуму проекту закона, управляющие компании обяжут на пять лет страховать результаты таких работ: в случае если они будут выполнены с нарушениями и потребуют дополнительных затрат на их устранение, выделять финансирование будут подрядчики. Инициативу готовы изучить в "Единой России". Ее поддерживают в "Деловой России", ТПП и Всероссийском союзе страховщиков. Депутаты говорят, что такая практика уже действует во всем мире.

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эксперты полагают, что расходы по страхованию капремонта могут лечь на плечи россиян, сообщают "Известия".

Напомним, в России государственные жилищные инспекции хотят обязать контролировать собрания собственников жилья по капитальному ремонту домов.

Теги: капремонт, дома, жилье


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.07.2023 05:14 Мск СМИ: госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту
Ранее 26.04.2023 11:38 Мск Генпрокурор – о капитальном ремонте: "Обманутыми и разочарованными оставлены 1,5 млн человек"

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