В России могут ввести страхование капремонта

Жильцам многоквартирных жилых домов компенсируют некачественный капремонт.

Согласно подготовленному к внесению в Госдуму проекту закона, управляющие компании обяжут на пять лет страховать результаты таких работ: в случае если они будут выполнены с нарушениями и потребуют дополнительных затрат на их устранение, выделять финансирование будут подрядчики. Инициативу готовы изучить в "Единой России". Ее поддерживают в "Деловой России", ТПП и Всероссийском союзе страховщиков. Депутаты говорят, что такая практика уже действует во всем мире.

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эксперты полагают, что расходы по страхованию капремонта могут лечь на плечи россиян, сообщают "Известия".

Напомним, в России государственные жилищные инспекции хотят обязать контролировать собрания собственников жилья по капитальному ремонту домов.