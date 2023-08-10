10 Августа 2023
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Фото: irkobl.ru

Депутаты просят Мишустина оценить последствия вырубки лесов вокруг Байкала

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина дать поручение оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 года провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал.
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Парламентарии считают нецелесообразным дальнейшее обсуждение законопроекта без заключения кабмина, учитывая отрицательное мнение Министерства иностранных дел России и отсутствие позиции других заинтересованных министерств и ведомств. Российское внешнеполитическое ведомство считает, что документ нуждается в тщательной профессиональной подготовке с участием, в том числе юристов-международников. Как напомнили депутаты, в МИД РФ считают, что река Селенга, часть которой входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, и входит в сферу регулирования соглашения между российским правительством и правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод.

Как отмечают депутаты в своем обращении Мишустину, принятие законопроекта может инициировать реализацию проекта "Синий конь", в рамках которого предполагается переброс воды из притоков реки Селенга, как основного притока Байкала, в пустыню Гоби для реализации горнорудных проектов на юге Монголии, что приведет к падению уровня Байкала и обмелению Ангары со значительным уменьшением запасов пресной воды в России и другим негативным последствиям в экологической и экономической сферах страны, сообщает ТАСС.

Петиция против снятия ограничений на вырубку и строительство в охранной зоне озера Байкал набирает обороты. Документ поддержали более 95 тыс. человек, и с каждым днем число противников непопулярных поправок продолжает прирастать. Общество опасается, что принятие поправок приведет к бесконтрольному уничтожению лесного фонда и масштабной застройке на землях особо охраняемой природной территории.

Теги: Госдума, Мишустин, Байкал, лес, экология


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