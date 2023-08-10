Депутаты просят Мишустина оценить последствия вырубки лесов вокруг Байкала
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина дать поручение оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 года провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал.
Парламентарии считают нецелесообразным дальнейшее обсуждение законопроекта без заключения кабмина, учитывая отрицательное мнение Министерства иностранных дел России и отсутствие позиции других заинтересованных министерств и ведомств. Российское внешнеполитическое ведомство считает, что документ нуждается в тщательной профессиональной подготовке с участием, в том числе юристов-международников. Как напомнили депутаты, в МИД РФ считают, что река Селенга, часть которой входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, и входит в сферу регулирования соглашения между российским правительством и правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод.
Как отмечают депутаты в своем обращении Мишустину, принятие законопроекта может инициировать реализацию проекта "Синий конь", в рамках которого предполагается переброс воды из притоков реки Селенга, как основного притока Байкала, в пустыню Гоби для реализации горнорудных проектов на юге Монголии, что приведет к падению уровня Байкала и обмелению Ангары со значительным уменьшением запасов пресной воды в России и другим негативным последствиям в экологической и экономической сферах страны, сообщает ТАСС.
Петиция против снятия ограничений на вырубку и строительство в охранной зоне озера Байкал набирает обороты. Документ поддержали более 95 тыс. человек, и с каждым днем число противников непопулярных поправок продолжает прирастать. Общество опасается, что принятие поправок приведет к бесконтрольному уничтожению лесного фонда и масштабной застройке на землях особо охраняемой природной территории.