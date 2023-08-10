10 Августа 2023
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Фото: astrobl.ru

Исследование: молодежь ассоциирует современную Россию с силой и страхом

Центр развития гуманитарных технологий "Новая эра" обнародовал результаты исследования "Образ России в представлении молодежи".

Как выяснилось, студенты либо выпускники вузов наиболее часто ассоциируют современную Россию с явлениями, связанными с силой, страхом и традициями. В числе таких образов участники исследования припоминали Ивана Грозного, автомат Калашникова и Кощея Бессмертного.

Идеальную РФ будущего опрошенные преимущественно ассоциируют с иными ценностями — развитием, красотой и свободой. В умах образованной молодежи им соответствуют образы космической ракеты, небоскребов и Петра Первого.

Как сообщил генеральный директор "Новой эры" Александр Шабалтин, структуры, которые заинтересованы в развитии страны, должны учитывать эти образы у молодежи и дальше с ними работать.

Политолог Петр Милосердов считает, что такие исследования лежат в плоскости психосемантики — раздела науки на стыке социологии и психологии, который занимается выяснением "того, что думают люди, через образы", сообщает "Коммерсант".

Теги: молодежь, исследование


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