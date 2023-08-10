Власти планируют признать ведение блога экономической деятельностью

В России ведение блога планируют признать экономической деятельностью.

Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому заместителю председателя комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).

По замыслу властей, это позволит избежать повторения скандалов с известными персонажами в интернете — Еленой Блиновской, Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными, Александрой Митрошиной, в отношении которых ранее были инициированы уголовные дела о неуплате налогов. Минцифры и Росстандарт готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Ответствующие меры готовы поддержать и в Минэкономразвития.

Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Она объясняется тем, что блогерство стало профессией, которая приносит высокие доходы.

Лантратова считает, что среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле, сообщают "Известия".