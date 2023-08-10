В Госдуме РФ осудили призыв Украины отменить рукопожатия с российскими спортсменами

Призыв Киева отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян является разделением по национальному признаку и курсом "на увеличение озлобленности и эскалацию любых конфликтов".

Как сообщил зампред комитета Госдумы России по физической культуре Амир Хамитов, украинская политики и чиновники не ищут решения проблемы, хотя это является их главной обязанностью. По словам парламентария, политикам Украины недопустимо указывать, представителей каких государств можно приветствовать, а каких нет, сообщает РИА "Новости".

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские спортсмены вместе с россиянами или белорусами.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

Харлан заявила, что у нее были договоренности с главой Международной федерации фехтования по поводу поединка со спортсменкой из России. Якобы, Эммануэль Кациадаксис разрешил ей в качестве исключения не пожимать руку сопернице после поединка, а соприкоснуться с ней клинками.