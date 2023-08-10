10 Августа 2023
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Фото: кадр из трансляции FIE Fencing Channel на YouTube

В Госдуме РФ осудили призыв Украины отменить рукопожатия с российскими спортсменами

Призыв Киева отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян является разделением по национальному признаку и курсом "на увеличение озлобленности и эскалацию любых конфликтов".

Как сообщил зампред комитета Госдумы России по физической культуре Амир Хамитов, украинская политики и чиновники не ищут решения проблемы, хотя это является их главной обязанностью. По словам парламентария, политикам Украины недопустимо указывать, представителей каких государств можно приветствовать, а каких нет, сообщает РИА "Новости".

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские спортсмены вместе с россиянами или белорусами.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

Харлан заявила, что у нее были договоренности с главой Международной федерации фехтования по поводу поединка со спортсменкой из России. Якобы, Эммануэль Кациадаксис разрешил ей в качестве исключения не пожимать руку сопернице после поединка, а соприкоснуться с ней клинками.

Теги: Госдума, спорт, спортсмены, Украина


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Ранее 28.07.2023 12:43 Мск Украинская саблистка Харлан объяснила свое поведение после поединка с россиянкой
Ранее 27.07.2023 16:15 Мск Украинскую саблистку дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ пожать руку россиянке

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