10 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Памфилова сравнила технологию выдвижения двойников с "птицей фениксом"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова раскритиковала ситуацию с кандидатом от партии "Родина" Владимиром Вахтиным, который выдвигается в райсовет Семилукского района Воронежской области.

Как оказалось, против него выдвинуты семь кандидатов с такой же фамилией. По словам председателя ЦИК, в комиссию поступила жалоба от руководителя партии "Родина" Алексея Журавлева. Владимир Вахтин – кандидат от партии, а Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор, Евгений и Юрий самовыдвиженцы.

Местный избирком зарегистрировал шестерых из них: под формальные требования они попадали. "Опять, как феникс уже с новыми перьями, в новом окрасе, возникает проблема двойников", - отметила Памфилова. Она признала, что формально закон не нарушен. Бороться с проблемой глава ЦИК предложила "общественным порицанием". Как считает глава комиссии, страна должна знать имена политтехнологов, которые предлагают "грязные технологии", сообщают "Ведомости".

Напомним, в России 9 августа завершилась регистрация кандидатов всех уровней выборов, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Исключением стали присоединенные территории – там регистрация завершиться 17 августа.

Теги: Памфилова, выборы


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