ЦБ РФ приостанавливает начавшиеся покупки валюты в резервы

Бюджетное правило в части покупки валюты в резервы при появлении нефтегазовых дополнительных доходов проработало всего три дня.

Центробанка России, приобретающий юани по поручению Министерства финансов, объявил о приостановке таких покупок с 10 августа и до конца 2023 года. Главная причина кроется в нежелании оказывать дополнительное давление на упавший рубль.

Эффект от решения для валютного рынка будет скорее психологическим, но оно даст время подумать над новой коррекцией бюджетного правила — его текущая версия проблемна.

Действиями регулятора происходящее не ограничится. 9 августа подписан указ президента о возможности исполнения валютных госгарантий в рублях — это более долгосрочное влияние на валютный рынок, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Центробанк России отмечает высокий недельный прирост цен. Как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, это связано с колебанием курса рубля.