Сургут летом 2023 года стал на 42 тысячи "квадратов" более зеленым

Власти Сургута рассказали, как в городе идет озеленение городских пространств. По словам депутата гордумы Дмитрия Нечепуренко, город все больше украшают живыми растениями и целыми зелеными изгородями. В целом, все общественники и депутаты держат этот вопрос на особом контроле, финансирование на эти работы предусматривают заранее.

В этом году создано 38 точек озеленения, 42 тыс. квадратных метров, 400 тыс. единиц рассадок. Появились в городе целые зеленые композиции.

Директор МКУ "Лесопарковое хозяйство" Ирина Николаенко сообщила, что привлекающие внимание горожан топиарные фигуры "Семья медведей" сделаны из полиматериалов. И они не требуют особого ухода, если, конечно, вандалы их не портят.

"Планируем сохранить достигнутые результаты и охватить новые территории. Эскизы по цветникам готовы – будут комбинированные цветовые гаммы. В этом году только на цветочное оформление Сургута направлено 20 млн руб., около 10 млн руб. потратят на ремонт газонов. ", - рассказала Ирина Николаенко.

Депутат Думы города Сургута Дмитрий Нечепуренко отмечает: " Город научился не только высаживать растения, но и их правильно содержать. Хороший подрядчик у нас появился. Растения меняют, подкармливают. Большая заслуга в этом Администрации Сургута. По конкурсу даже произошло снижение затрат на 1 млн рублей и мы ходатайствуем о перенаправлении этих денег на благоустройство. Планы на будущий год – как минимум, не снижать темп, думаю, мы должны нарастить и финансирование".

Директор МКУ "Лесопарковое хозяйство" Ирина Николаенко напомнила, что изменчивость погоды приходится тоже учитывать в озеленении города. Начало июня в Сургуте было жарким, потом две недели прохлады, температура опускалась до +3 - для растений это испытание. Также требуется, например, подкормка живых украшений. Забот хватает. Отметим, что в Сургуте для озеленения используется 14 видов растений, устойчивых к климату города.

В этом году в городе обустроены два новых цветника – в парке в 40 микрорайоне (Крылов парк) и в сквере в 13А микрорайоне (территория, прилегающая к Свято-Троицкому кафедральному собору). Используются элементы вертикального озеленения – цветочные фигуры, вазоны, подвесные кашпо и т.д. размещены на 46 локациях. Всего их 1 084 единицы, в том числе 117 цветочниц куплены в 2023 г. Для поддержания цветников в удовлетворительном состоянии, продления периода цветения растений выполняется комплекс работ по их содержанию – полив, уход, который включает в себя прищипку, рыхление, внесение минеральных удобрений, кошение газонов на цветниках, при необходимости растения обрабатывают средствами борьбы с вредителями и болезнями.