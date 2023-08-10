Проект "Юнити Парка" закрепил за Югрой статус базового научного региона в освоении Арктики

Создание инновационного научно-технологического центра "Юнити Парк" в Югре выходит на новый уровень. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске проекта. В постановлении отражены основные направления деятельности ИНТЦ — это разработка передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, в сфере энергетической безопасности, а также проведение научных исследований в области медицины. О том, почему проект так важен для Югры - в материале Накануне.RU.

От обычного кампуса - к масштабному мегапроекту

Проект ИНТЦ "Юнити Парк" был задуман правительством почти 10 лет назад. Только планы были намного скромнее: изначально власти рассчитывали построить кампус государственного университета. Выбор пал на город Сургут - экономическую столицу региона, где расположен один из самых сильных вузов в стране - Сургутский государственный университет (СурГУ занимает 37 место в рейтинге вузов страны по версии hh.ru). Также в Сургуте работает множество нефтеперерабатывающих и нефтесервисных производств, хорошо развита транспортная система.

Со временем проект университетского кампуса приобрел масштаб и широкий размах: вместо кампуса планируется воздвигнуть целый микрорайон, который будет доступен не только для представителей научного сообщества, но и для всех горожан.

Так, в рамках проекта, на базе ИНТЦ появятся площадки для сургутских вузов и ссузов, бизнес-инкубатор, площади для компаний, парки, школа, детский сад, бизнес-отель и еще десяток различных объектов.

17 апреля 2019 года проект ИНТЦ был признан приоритетным на заседании проектного комитета автономного округа. Кроме того, заявку на финансирование строительства инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ. За реализацией проекта следит президент РФ Владимир Путин. Создание научного центра он поддержал в конце 2021 года на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Согласно постановлению, подписанному Михаилом Мишустиным, базовым научным учреждением в документе определен Сургутский государственный университет. Также в проекте участвуют Югорский университет и Колгалымский филиал Пермского политеха, предприятия нефтегазовой отрасли. Глава региона Наталья Комарова пригласила к участию в проекте и других игроков: госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес.

"Это единственный в стране ИНТЦ, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество. Участники, ведущие инновационную деятельность, получат особые преференции: для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снижаются до 14%", - написала в своем официальном telegram-канале Наталья Комарова.

Будущему "Юнити Парку" передано семь земельных участков, общая площадь которых составляет более 21 га. Шесть участков находится непосредственно в Сургуте. Один - в деревне Шапша под Ханты-Мансийском - территория принадлежит научно-исследовательской базе Югорского государственного университета, там проводятся научные работы в сфере нефтегазовой отрасли, геосистем и биологии. Лабораторный комплекс учебного заведения будет передан будущему научному центру.

Добавим, что фактически возведение ИНТЦ уже началось. В Сургуте завершаются работы по возведению очистных сооружений, инженерных сетей, ведется обустройство набережной, монтаж каркаса геномного центра.

Югра - один из базовых научных регионов в освоении Арктики

Ожидается, что исследовательский комплекс объединит более 200 специалистов в области адресной медицины, генетики, биохимии, биоинформатики, станет точкой роста для трансфера технологий. Его реализация позволит создать 5600 рабочих мест, в том числе 1600 высокотехнологичных.

Постановление правительства о создании ИНТЦ отводит Югре роль одного из базовых регионов в освоении Арктики. Такое мнение высказал петербургский политолог, вице-президент "Ассоциации коммуникационных агентств России" Борис Григорьев.

"Документ, подписанный премьер-министром, как официально отмечалось — по поручению президента Владимира Путина — фактически закрепляет участие Югры как одного из базовых регионов в освоении Арктики, одновременно усиливая роль Югры как площадки по достижению технологического суверенитета в топливно-энергетикой сфере. Здесь нужно отдать должное настойчивости губернатора Натальи Комаровой, которая сопровождала проект с самого начала, с момента появления несколько лет назад замысла создать такой научно-технический центр, а вверенный ей регион она включила в реализацию стратегического для страны направления — освоения Арктики", - резюмировал Борис Григорьев.

ИНТЦ объединит образование, прикладную науку и производство в один кластер, благодаря чему разработки будут быстро проходить этапы от идеи до апробации и внедрения. Как итог: предприятия получат отечественные технологии и материалы, поставки которых не будут зависеть от зарубежных игроков, университеты Югры укрепят свои позиции как образовательные и научные центры, талантливые ученые и специалисты получат новые возможности для самореализации и профессионального роста.

