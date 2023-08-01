Подготовка объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону во Владимирской области проверяется в рамках выездных проверок

Заместитель губернатора Владимирской области Сергей Волков провёл заседание межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения Владимирской области к отопительному периоду 2023-2024 годов, сообщает пресс-служба региона.

На 1 июля средний областной уровень подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в предстоящем отопительном периоде составлял 44 процента (на аналогичную дату в 2022 году – 43 процента). Наилучшие показатели по этому направлению в июле отмечены в Камешковском районе (72 процента), в Коврове и Судогодском районе (по 54 процента), Радужном (50 процентов).

В 2023 году на подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию коммунального комплекса предусмотрено порядка 2,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней. На эти средства запланировано выполнить строительство и модернизацию 24 котельных, 14 объектов водоснабжения и водоотведения, 56,6 км сетей теплоснабжения, 20,9 км сетей водоснабжения и 22,3 км сетей водоотведения. По поручению губернатора Александра Авдеева в июне из областного бюджета дополнительно выделен 171 млн рублей на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения в Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.

Кроме того, глава региона с 1 января 2023 года расширил перечень субсидий в сфере газоснабжения. Теперь при переводе квартир на индивидуальное отопление их собственники смогут получить из областного бюджета от 150 до 250 тыс. рублей. Заявки на предоставление таких субсидий уже поступают в министерство ЖКХ.

Министр ЖКХ Елена Семёнова сообщила, что специалисты возглавляемого ей ведомства проводят еженедельный выездной контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения, в том числе по выполнению мероприятий госпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области». На 28 июля проверки уже проведены в Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме, в Александровском, Вязниковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском района, а также в посёлке Ставрово Собинского района.

Выездные проверки будут проведены во всех муниципалитетах до начала отопительного периода 2023-2024 годов.