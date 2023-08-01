02 Августа 2023
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

ООН выступил против атак беспилотников на Москву

ООН против атак беспилотников на Москву, они должны быть прекращены. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

"У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", - приводит его слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, о которых ООН "не владеет информацией" ведутся регулярно.

Так, минувшей ночью беспилотный летательный аппарат снова попал в башню "Москва-Сити", которая уже была атакована 30 июля. Как заявил глава города Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 17 этажа. Он отметил, что несколько беспилотников при попытке добраться до Москвы были сбиты средствами ПВО. Однако один долетел до той же башни, что и в прошлый раз.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря.

28 июля вблизи Москвы был сбит беспилотник. Средствами ПВО БПЛА уничтожен, разрушений нет.

Около 4 утра 24 июля Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами. До этого, в конце мая 2023 г. была аналогичная атака. Следственный комитет России возбудил тогда уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

Теги: беспилотники, атака, ООН


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