Российский МИД эвакуировал из Судана часть дипломатов

Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что в Россию из города Порт-Судан вернули часть сотрудников переведенного из Хартума посольства России, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину.

Их эвакуировали спецбортом военно-транспортной авиации Минобороны России и доставили в Подмосковье, на аэродром "Чкаловский". Работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме.

С апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией.