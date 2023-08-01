01 Августа 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: МЧС России

В Прикамье ликвидировали крупный лесной пожар

В Пермском крае ликвидирован лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В течении четырех суток, не прекращая работу ночью, пожарные МЧС России не допустили перехода огня на населенный пункт. Пожар ликвидирован на площади 80,9 Га.

Пожарные тушат пожар в Краснокамске(2023)|Фото: МЧС России

Пожарные тушат пожар в Краснокамске(2023)|Фото: МЧС России

Добавим, что во время тушения лесного пожара в Краснокамском городском округе огнеборцы обнаружили испуганного, свернувшегося в клубок, ежика. Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили его на безопасной территории.

Пожарные тушат пожар в Краснокамске(2023)|Фото: МЧС России

Пожарный спас ёжика(2023)|Фото: МЧС России

Напомним, огонь в Краснокамске бушевал с 29 июля. 31 июля его удалось локализовать.

Теги: лесной пожар, мчс


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Ранее 01.08.2023 08:31 Мск В Прикамье пожарные локализовали крупный лесной пожар

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