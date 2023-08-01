В Прикамье ликвидировали крупный лесной пожар

В Пермском крае ликвидирован лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В течении четырех суток, не прекращая работу ночью, пожарные МЧС России не допустили перехода огня на населенный пункт. Пожар ликвидирован на площади 80,9 Га.

Добавим, что во время тушения лесного пожара в Краснокамском городском округе огнеборцы обнаружили испуганного, свернувшегося в клубок, ежика. Пожарные ликвидировали огонь, разбушевавшийся вокруг зверька, а лесного жителя забрали с собой и отпустили его на безопасной территории.

Напомним, огонь в Краснокамске бушевал с 29 июля. 31 июля его удалось локализовать.