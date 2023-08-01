01 Августа 2023
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Фото: Донат Сорокин, ТАСС

На саммите Россия - Африка было подписано 161 соглашение

Подведены итоги второго саммита Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Информация опубликована на официальном сайте саммита, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, участие в мероприятии приняли официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. По итогам саммита принято пять ключевых документов: декларация второго саммита Россия - Африка, декларация саммита о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, декларация о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, декларация об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 гг.

В присутствии президента России Владимира Путина также подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями.

По итогам было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 – с иностранными организациями и органами власти). При этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества. Наибольшее количество соглашений заключено в следующих отраслях: международное и межрегиональное сотрудничество – 56, Образование и наука – 51, Научно-техническое сотрудничество – 10, Экспорт и внешнеэкономическая деятельность – 10.

Теги: саммит, Россия - Африка, соглашения


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