Найдено тело восьмилетнего мальчика с катера, перевернувшегося на Волге

В Чувашии нашли тело восьмилетнего мальчика, утонувшего при крушении катера на Волге. Тело нашли у берега в нескольких километрах от места происшествия.

Остается неизвестной судьба мужчины, который управлял судном. Его ищут сотрудники МЧС, задействован беспилотник, сообщили в ведомстве.

Катер с десятью пассажирами перевернулся на Волге во время шторма накануне. Погибла шестимесячная девочка, мальчик и водитель судна были пропавшими без вести. Сообщалось, что у катера сломался мотор, его перевернуло волнами. Также известно, что на борту находилось вдвое больше людей, чем рассчитано.