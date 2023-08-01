Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин сообщил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот".

В своем телеграм-канале Прилепин подтвердил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширяется до полка и получает тяжелое вооружение.

Должность Прилепин займет после окончания лечения. Напомним, 6 мая на писателя в Нижегородской области было совершено покушение. Его госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля. В результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.