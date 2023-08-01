В Нижневартовске задержали угрожавшего взорвать дом

В Нижневартовске задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату в жилом доме. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что якобы является участником специальной военной операции, у него боевая граната, и он взорвет один из жилых домов. Прибывшие на место силовики его задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас устанавливаются мотивы его звонка.