01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Одному из предприятий ОПК в Зеленограде дадут грант, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принято решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде.

Решение принято на заседании президиума правительства Москвы, написал Собянин в своем telegram-канале.

Напомним, ранее выяснилось, что Минпросвещения предлагает дать школам право включать в учебный план курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. По данным ведомства, число детей мигрантов, получающих образование в России, с 2021 г. выросло на 74 тыс. человек. При этом 77% из них слабо владеют русским языком или вообще не знают, так что не могут освоить школьную программу и в целом интегрироваться в российское общество.

Предлагается внести изменения в порядок организации образовательной деятельности. Школы получат право включать в план общеобразовательной программы дополнительные курсы по русскому языку для детей-иностранцев. Чтобы определить актуальность изучения русского языка, в школах собираются провести диагностику уровня учеников. В зависимости от этого школы смогут реализовывать разные модели обучения. По первой модели будут заниматься дети, практически не владеющие русским языком, по второй — владеющие частично, по третьей — с хорошим уровнем владения языком.

По данным МВД, в первом полугодии на миграционный учет встали почти 1,3 млн мигрантов из Таджикистана и почти 500 тыс. - из Киргизии. Сейчас в России находится 6,6 млн мигрантов, больше всего — из стран Средней Азии. Около 70% иностранцев приезжают в Россию на заработки.

Теги: Москва, Сергей Собянин, грант, Зеленоград


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