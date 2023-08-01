Свердловская и Челябинская области вошли в число лидеров по социальной газификации

Ход реализации поручений президента по подключению жителей регионов к газу обсудили на федеральном штабе, который провёл заместитель председателя Правительства России Александр Новак.

Свердловская и Челябинская области отмечены в числе регионов–лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, все регионы активно занимаются вопросами социальной газификации, а сама программа востребована людьми.

"За июнь-июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю – в общей сложности за первые два месяца лета газ подведён к семи тысячам домовладений", – обратил внимание полпред.

Он добавил, что в УрФО также начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом образовательные и медицинские учреждения. Это повысит надёжность инженерных систем и снизит расходы на их эксплуатацию.

В целом по УрФО с 2021 года по июль 2023 года заключено 119 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведён к 67 тысячам участков, которые находятся в собственности граждан, из них подключены 32 тысячи домов.

Всего по программе догазификации в УрФО к газу планируется подключить 163 тысячи абонентов.