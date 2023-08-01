Свердловская и Челябинская области вошли в число лидеров по социальной газификации

01 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Свердловская и Челябинская области вошли в число лидеров по социальной газификации

Ход реализации поручений президента по подключению жителей регионов к газу обсудили на федеральном штабе, который провёл заместитель председателя Правительства России Александр Новак.

Свердловская и Челябинская области отмечены в числе регионов–лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, все регионы активно занимаются вопросами социальной газификации, а сама программа востребована людьми.

"За июнь-июль этого года темпы социальной газификации в регионах выросли на треть по отношению к апрелю-маю – в общей сложности за первые два месяца лета газ подведён к семи тысячам домовладений", – обратил внимание полпред.

Он добавил, что в УрФО также начали переводить на газ источники, которые снабжают теплом образовательные и медицинские учреждения. Это повысит надёжность инженерных систем и снизит расходы на их эксплуатацию.

В целом по УрФО с 2021 года по июль 2023 года заключено 119 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведён к 67 тысячам участков, которые находятся в собственности граждан, из них подключены 32 тысячи домов.

Всего по программе догазификации в УрФО к газу планируется подключить 163 тысячи абонентов.

Теги: социальная газификация,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети