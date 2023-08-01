Один человек пострадал в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области на автодороге подъезд к Екатеринбургу столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня утром на 106 км автодороги на территории Каслинского района. По предварительным данным, водитель Митсубиси Outlander выбрал не безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Тойота Estima.

Водитель Тойоты получил травмы и был госпитализирован в больницу.