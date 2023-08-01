01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от армии для молодых отцов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва для молодых отцов.

"Мы уверены, что призывать на срочную службу нельзя, пока первому ребенку не исполнится три года. А если ребенок родился с инвалидностью, ему нужен постоянный уход до совершеннолетия", - поясняют авторы законопроекта – депутаты Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Они напоминают, что на прошлой неделе власти фактически обманули россиян – Госдума голосами "Единой России" и – частично – оппозиционных партий одобрила повышение призывного возраста до 30 лет.

"Мы голосовали против такого решения. Армия должна быть боеспособной. Но законы в таком виде только укрепят желание всеми силами избежать призыва", - отмечают во фракции "Новые люди".

Теги: законопроект, отсрочка, срочная служба, госдума, сардана авксентьева


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