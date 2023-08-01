В Ковровском районе впервые прошли спортивные состязания по мотокроссу на кубок губернатора Владимирской области

В минувшие выходные в деревне Ручей Ковровского района Владимирской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» прошли всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Владимирской области» по мотокроссу. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в турнире приняли участие как совсем юные мотогонщики, так и уже опытные.

В министерстве физической культуры и спорта Владимирской области сообщили, что спортсмены региона стали победителями практически во всех номинациях: младшие мальчики, класс 50 – Матвей Лопанов из Владимира; мальчики, класс 65 – Марат Кошелев из Коврова; юноши, класс 65 – Роман Фатахтинов из Коврова; юноши, класс 85 – Назар Мерзлов из Владимира; мужчины, класс 125 – Михаил Лебедев из Ковровского района.

И только в номинации «мужчины, класс 250» лучшим стал Артемий Назаров из Челябинска.

Эти соревнования по мотокроссу состоялись впервые. С инициативой их проведения выступил ковровский спортсмен, чемпион России по мотокроссу 2020 года, бронзовый призёр чемпионата России 2021 года, мастер спорта, действующий спортсмен команды Ковровского района СТК «Заречье», победитель кубка страны и тренер Владислав Барсуков. Его предложение поддержали губернатором Александр Авдеев и глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.

Владимирская областная федерация мотоциклетного спорта планирует проводить эти соревнования ежегодно на сертифицированных подготовленных для мотокросса трассах в разных территориях региона.

Отметим, что во Владимирской области мотоциклетным спортом занимается более 450 человек (больше всего в Коврове, Владимире, Вязниковском, Ковровском и Александровском районах. Профильные отделения открыты в 2 спортивных школах: МАУ СШ «Мотодром Арена» г. Коврова и МАУ СШ «Дворец спорта» Ковровского района.