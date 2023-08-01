На Ямале следователи завершили расследование "дела Росреестра"

На Ямале следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы из числа должностных лиц руководства управления Росреестра и кадастровой палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Установлено, что с января 2016 года по декабрь 2019 года руководитель управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, его заместитель и директор филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО Максим Сартасов через посредников, в составе организованной группы, скрыто используя подчиненных им сотрудников, при строгой конспирации преступных действий, получили около двух десятков взяток в виде денег на общую сумму более 25 млн руб. за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории округа, что привело к нарушению охраняемых законом интересов общества и Государства.

Организованные и слаженные действия следователей СУ СК России по ЯНАО при содействии сотрудников УЭБ и ПК МВД России и сотрудников территориальных ведомств (Москвы, Челябинска, Кургана, Тюмени, Барнаула, Нового Уренгоя, Салехарда) дали основания для задержания и ареста фигурантов дела, возбуждения более 40 уголовных дел о коррупционных преступлениях, соединенных в одном производстве.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, автомобили и недвижимость обвиняемых.